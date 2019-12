V krátkosti o Ježiškovi a Silvestri

Keď sa mračím na šedivý vlas v zrkadle, opakujem si frázu, že starneme predsa všetci. Dokonca aj každé bábätko, len čo sa narodí. Len Ježiško driemajúci v jasliach nie.

On rokmi nestarne, každý rok nám zato ide v ústrety. Ktovie, zrejme preto neoslavujeme jeho prvé, druhé, n-té narodeniny... A homo sapiens, tvor zábudlivý, si príbeh jeho zrodenia potrebuje pripomínať každý rok akoby odznova.

Zo širšieho pohľadu otázka nášho vierovyznania alebo svetonázoru vlastne ani nie je dôležitá. Nemluvňa Ježiš zosobňuje nevinnosť otvárajúcu srdcia. Pre mňa osobne je zaujímavým príkladom sily slabosti. Veď čo je to za kráľa, ktorý si narodil v maštali?! Ak človek nie je kresťanom, minimálne musí uznať vplyv Ježiša Krista a jeho učenia na formovanie našej západnej civilizácie. Uprostred PRED a PO našom letopočte je míľnik- jeho narodenie.

No ten Ježiško s nami robí ešte jednu užitočnú vec. Nabúrava naše predstavy o živote, ktorý „stojí za to“. Veď kto by už len chcel byť človekom na úteku a bez domova?

Sedem dní delí posledný deň v roku od Štedrého dňa. Ježiško si so Silvestrom môžu podať ruky a my môžeme byť počas tohto týždňa viac štedrí, spokojní. Alebo naopak, prepadnúť sa ešte do väčšej depresie. A v posledný deň roka bilancovať končiaci sa rok alebo sa jednoducho len zabaviť. Či úž na zábavu máme dôvod alebo sa pre ňu rozhodneme práve preto, že nám tento dôvod chýba.

Každý Silvester je predzvesťou nových začiatkov v našich starých životoch. Teda minimálne si ich ako spoločnosť zvykneme nahovárať. Ja som si nikdy nedávala predsavzatia. Prišlo mi to ako zbytočne a neprirodzene. No hlavne, ja verím na nové začiatky v každý nový deň. Samozrejme, vyžadujú istú dávku odvahy, odolnosti a vytrvalosti. Práve Silvester však v tomto smere ukrýva peknú symboliku. Lebo po Silvestri môžeme nechať svoje staré ja prespať väčšinu Nového roka. A popri omámenom a ospalom starom ja môže dostať šancu aj nové ja. Aspoň jeden deň v roku. Hoci, ako sa to hovorí? Ako na Nový rok po celý rok? No dobre, také jednoduché to zase nie je. Ale snáď to poznáte aj Vy. Že človeku pri ešte stále rozsvietenom stromčeku napadajú rôzne veci. Mne zväčša také ľúbivé. :-)

V každom prípade si pre seba v novom roku želám, nech sa mi v sebe darí prekračovať, čo treba. A všetkým tým, ktorí majú rovnakú potrebu to v zmysle vianočnej štedrosti želám tiež. A vydarený Silvester! :-)